شكرا لقرائتكم خبر عن «بطل كل يوم».. نماذج ناجحة في المؤتمر الوطني السابع للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء.

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تحت شعار «بطل كل يوم»، عُرضَ فيلم خلال فعاليات المؤتمر عن أبطال تحدّوا ظروفهم مثل المهندسة، زينب رمضان، ومحمد كيلاني، أحد أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونماذج أخرى ناجحة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.