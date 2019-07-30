شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى مصرى يتسلق قمة إيفرست يحكى قصة نجاحه فى "مؤتمر الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد شريف العبد ، ثانى مصرى يتسلق قمة إيفرست، قصة نجاحه، والتحديات التى واجهته، فى النسخة السابعة من مؤتمر الشباب الذى يعقد فى العاصمة الإدارية ، بحضور الرئيس السيسى .

وأوضح العبد ، أنه مهندس مدنى، فى مجال تخصص إدارة المشروعات، ويعمل فى دبى كمدير إقليمى واستراتيجى لتطوير أنظمة إدارة المشروعات، فى مجال إدارة المشروعات فى أكبر شركة متخصصة فى العالم, مشيراً إلى أنه يسافر لدول العالم، ويحضر مؤتمرات ويدير فرق كثيرة حول العالم.

وقال العبد ، أنه بدأ فى عام 2015، تسلق الجبال كنوع من الرياضة ، والخروج على روتين العمل ، وأصبح المصرى الثانى فى التاريخ الذى تسلق جبل إيفرست، مضيفاً أنه يعمل من 10 إلى 12 ساعة كل يوم، وتمرين ليس أقل من 3 ساعات، ورياضته المفضلة الجرى، مضيفا :"من 5 سنين مكنتش بجرى.

وأكد العبد ، أن القمة لا يجب أن تكون تسلق جبال، وممكن تكون القمة فى ركوب العجل والجرى، ولا يجب التعامل مع الرياضة على أنها هواية، وأنها ليست شئ ثانوى، ويجب التفكير فى كيفية إفادة المجتمع والعائلة والبلد، مردفا:" العطاء للبلد والمجتمع أكثر شئ أحبه، وأكثر وقت أقضيه مع الأطفال".

ينعقد المؤتمر الوطنى السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى "العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى"، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقى فى حضور رجال الدولة المصرية.

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النسخة السابعة من المؤتمر التى تعقد على مدى يومين، تبدأ اليوم بجلسة افتتاحية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم يليها انطلاق جلسات "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، وفى اليوم التالى سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية، وبعدها سيعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، لتبدأ بعد ذلك جلسة "اسأل الرئيس"، قبل الجلسة الختامية للمؤتمر، وكعادته فى مؤتمرات الشباب سيكون الرئيس عبدالفتاح السيسى مشاركاً ومتفاعلاً مع الشباب فى كل جلسات وأنشطة المؤتمر.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر، مساء أمس الأول، غلق باب تلقى أسئلة الشباب والمواطنيين ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، ووجهت الصفحة التحية للمشاركين والمشاركات فى المبادرة قائلة: "شكراً لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والمقرر الإجابة عليها من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى دورته السابعة يومى 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة".