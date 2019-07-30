شكرا لقرائتكم خبر عن للإحتفال بعيد القديسة مارينا.. عشرات الأقباط يتوافدون على كنيسة العذراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء توافد عشرات الأقباط ، اليوم الثلاثاء على كنيسة العذراء المغيثة بحارة الروم، وذلك فى ذكرى الاحتفال بعيد القديسة مارينا وهى قديسة قبطية لقبت بالقديسة التى هزمت الشيطان، حيث ترفع صلوات عشية اليوم فى عيدها، ويطلب منها الأقباط البركة والشفاعة، إذ تحتفظ تلك الكنيسة بجزء من رفاتها المقدسة.
وفقا لكتاب السنكسار، أو سير الشهداء القبطى، فإن الشهيدة مارينا هى ابنة أكابر أنطاكية، والملقبة بـ"غالبة الشيطان"، وكان والداها يعبدان الأصنام فلما ماتت والدتها أرسلها والدها إلى مربية مسيحية لتربيها، فآمنت على يدها، ثم واجهت اضطهادا وعذابا شديدا ولم تترك المسيحية.
كانت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية قد هنأت اليوم الأقباط بحلول عيد استشهاد القديسة مارينا التى تحتفظ كنيسة العذراء بحارة الروم بجزء من رفاتها المقدسة.
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