شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. غلق باب التقديم فى مسابقة أفضل بحث بأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أنه سيتم غلق باب التقديم فى المسابقة التى تم إطلاقها لاختيار أفضل بحث تطبيقى لطلاب الماجستير، الدكتوراه والباحثين الآخرين للأبحاث ذات الصلة بموضوعات أسبوع القاهرة للمياه 2019، بعد غداً الخميس .

وأضافت سيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الدعوة لا تقتصر على كلية الهندسة ولكن لكليات العلوم والزراعة أيضًا، مشيرة إلى أنه كان قد تم فتح باب التقديم وغلقه أبريل الماضى، وتم إعادة فتحه مرة أخرى.

كانت اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه أعلنت عن توفير 5 منح للصحفيين للمشاركة فى نسخته الثانية فى الفترة من 20 الى 24 أكتوبر القادم، بهدف بناء القدرات فى القضايا المتعلقة بالمياه، بين الصحفيين الناشطين فى البلدان النامية، مما يزيد من الوعى لدى جمهور كبير من المستمعين والمشاهدين، على المدى الطويل، بما يساهم فى ارتفاع مستوى المعرفة بقضايا المياه بين صحفيى البلدان النامية، وبما ينعكس فى التأثير على صانعى القرار والسياسات فى قضايا المياه والتنمية.

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