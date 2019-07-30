شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يجرى تدريبا عمليا للحاويات المشعة القادمة عبر بضائع الترانزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت هيئة ميناء دمياط فى تدريب عملى على اكتشاف والتعامل مع احتمالية تواجد مواد مشعة بأحد الحاويات الخاصة بالبضائع الترانزيت والذى تم بمحطة الحاويات بميناء دمياط، حيث بدأ التدريب ببلاغ من أحد المسؤلين بساحة البضائع الخطرة بمحطة الحاويات أثناء المرور والكشف العشوائى، حيث تم اكتشاف قراءة على أجهزة الكشف الإشعاعى أعلى من الحد المسموح به وبالتدقيق تم الوصول إلى الحاوية الناتج عنها تلك القراءات والتى أكتشف أنها لا تحمل أى ملصقات تدل على أنها تحمل مواد مشعة.

وتضمن التدريب إبلاغ مركز العمليات بالهيئة مباشرة والحماية المدنية وسيارة الاسعاف ومندوبي هيئة الطاقة الذرية بالميناء والإدارات المختصة بالتزامن مع عزل الحاوية وعمل كردون، والتعامل معها بواسطة مندوبى الطاقة الذرية وبعد كشفهم عليها تم الإتفاق على نقل الحاوية إلى ساحة الطوارئ و تأمين خط سيرها حيث تم التعامل النهائى معها وتأمينها بواسطة خبراء الطاقة الذرية وذلك تحت الاشراف الكامل للحماية المدنية وبالتوافق مع التعليمات البيئية المقررة فى تلك المواقف .

وفى نهاية التدريب عقد رئيس هيئة ميناء دمياط الربان طارق شاهين اجتماعً تنسيقي بين الجهات المختصة من هيئة الميناء ومحطة الحاويات وذلك لمناقشة مراحل المناورة وتقييمها والوقوف على نقاط القوة والعمل على تطويرها ونقاط الضعف والعمل على تلافيها فى المستقبل.