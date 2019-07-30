شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تتابع الانتهاء من مقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولوا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جولة ميدانية تفقدية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية، لمتابعة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الجامعات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة وافتتاحها قريبا، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز القاهرة الجديدة، والمهندس عادل النجار رئيس الجهاز، والدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى.

وخلال الجولة التفقدية أشادت وزارة التعليم العالى، بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يمثل إنجازًا غير مسبوق فى فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى البنية التحتية المتميزة للجامعة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد 2019/ 2020، مشددًا على ضرورة توفير كافة متطلبات العملية التعليمية على أكمل وجه، كالمعامل البحثية، وقاعات التدريس، والأنشطة الطلابية.

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وطبقا لبيان الوزراة اليوم الثلاثاء، تفقد الوفد القاعات الدراسية، والمكتبة، والمبنى الإدارى ومبنى الورش، والأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الطلابية، مشددًا على سرعة استكمال تجهيز المبانى بالمعدات والأدوات المطلوبة، فضلا عن تفعيل الموقع الإلكترونى للجامعات التكنولوجية فى (القاهرة الجديدة وقويسنا، وبنى سويف) لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على أية تفاصيل متعلقة بنظام الدراسة والمناهج الدراسية وشروط القبول بهذه الجامعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب التقدم فى اختبارات القدرات للقبول بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة للعـــام الدراسى 2019/ 2020، وذلك بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة فى ٤ برامج دراسية، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس)، بالإضافة إلى عدة برامج أخرى مقترح تنفيذها فى السنوات القادمة وفقًا للموارد المالية واحتياجات سوق العمل هى (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).