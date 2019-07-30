شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 200 موظف بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أعضاء لجنة تحليل والكشف عن المخدرات التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم الثلاثاء، مباشرة أعمالهم داخل جامعة عين شمس برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .

وأجرى الفريق زيارة مفاجئة للجامعة وتم إجراء التحليل لـ 200 من أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة وكانت نتائجهم جميعاً سلبية، وأشاد أعضاء اللجنة بالتعاون من قبل إدارة الجامعة و تيسير كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة عملهم بسهولة ويسر.

وأكد سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت على التعاون مع الدولة فى مثل هذه المبادرات التى تصب فى مصلحة الوطن و تحقق صالح المواطن بشكل عام.

وأضاف عبد الناصر، أن هذه المبادرة هى خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة أمن المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان و فى الوقت نفسه استعادة الصورة الذهنية الإيجابية للموظف المصرى و الذى يمثل بدوره نموذج و قدوة داخل محيطه الوظيفى و محيطه الأسرى و محيطه الإجتماعى، كما تساعد فى تفادى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشى ظاهرة الإدمان داخل المجتمع، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة قدمت كافة التسهيلات لأعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمباشرة عملهم بدقة وسرعة وفاعلية، كما تم توجيه الإداريين والعاملين بمختلف قطاعات و إدارات الجامعة للتعاون مع اللجنة بما يحقق الأهداف المرجوة من الحملة .