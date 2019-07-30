شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا النقض والدستورية يناقشان دور المحكمتين فى تحقيق العدالة الناجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى حضر على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء المحكمة لتهنئة عصر بالمنصب الجديد.

وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار العلاقات العامة والإعلام، بأن الطرفان تبادلا التهانى، كما تبادلا وجهات النظر فى دور المحكمتين ومدى إمكان التعاون بينهما فى المجالات القانونية والدستورية وتبادل الخبرات، ومدى اهتمام المحكمة الدستورية بأحكام محكمة النقض التى نشأت منذ عام 1931 ودور كل من المحكمتين فى تحقيق العدالة الناجزة وإرساء المبادئ الدستورية والقانونية لتحقيق العدالة لشعب مصر العظيم فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر.