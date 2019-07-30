شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تطلق موقعا إلكترونيا لتوضيح مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق دار الإفتاء موقعا إلكترونيا يضم كل ما يخص فتاوى وأعمال الحج، بمناسبة قرب موسم الحج، تحت عنوان "بطريقة سهلة وبسيطة.. رفيقك الآمن فى الحج". وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الدار أطلقت "دار الإفتاء المصرية مع ضيوف الرحمن"، ويحتوى الرابط على ما قبل الحج، أنواع الحج، أعمال الحج، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد الحج، فتاوى النساء، مسائل متنوعة، أدعية الحج، ومرئيات "فيديوهات لمسائل متعلقة بالحج". ولزيارة الموقع اضغط هنا

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