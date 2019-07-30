شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: مجلس الوزراء وافق على مُسمى "تكنولوجى" لخريجى العلوم الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته الأخيرة، على نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفى لخريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك وافق على التوصيات التى تم التوصل اليها وعرضها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وهى العودة لمسمى العلوم الصحية التطبيقية، وأن يُسمى الخريج "تكنولوجى أو تقنى".

وأكدت النقابة، فى بيان، أن هذا القرار يُنهى حالة من الجدل الدائر حول هذه الكليات، ومسماها والمسمى الوظيفى لخريجيها، ولحين استقرار وتنفيذ القرار، تم سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية، والخاصة للعام الثانى على التوالى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات.

Advertisements

ويأتى هذا القرارنتيجة لجهود طويلة بذلتها نقابة الأطباء خلال العامين الأخيرين لرفضها التعدى على مهنة الطب والأطباء والمريض، وسبق أن أعلنت النقابة رفضها قيد خريجى هذه هذه الكليات فى اتحاد المهن الطبية، مؤكدة احترامها لكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المساعدة شريطة وجود حدود فاصلة وواضحة تمنع قيام التقنييين بممارسات طبية دون اشراف طبى واضح.