شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تكنولوجيا معلومات النقل تعقد دورات تدريب مجانية للطلاب على البرامج الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، والمتخصصة فى التكنولوجيا، أن الشركة تعقد دورات تدريبية مجانية للطلاب على البرامج التكنولوجية الحديثة فى سوق العمل مثل برنامج SAP ERP والذى يطبق فى كثير من المؤسسات المحلية والدولية، وكذلك أنظمة الشبكات والدعم الفنى والتشغيل وذلك على إيدى خبراء متخصصين فى هذه المجالات، بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية.

وأضاف عطية، أن التدريب الصيفي لطلبة الجامعات له تأثير كبير على تحديد مسارات الطلاب العلمية والعملية، حيث يكسب الطلاب قدراً من الخبرة التطبيقية التي تساهم فى رفع مستوى تأهيلهم العملي وربطهم ببيئة العمل وفهم الدور الذي سيقومون به بعد تخرجهم، مشيرا إلى أن التدريب يتيح للطالب الفرصة لتنمية المعارف والمهارات التطبيقية مما يساعده على فهم طبيعة العمل والتكيف معها وتنمية مهارات الاتصالات لديه.