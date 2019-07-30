شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تقدم أغنية افتتاح المؤتمر السابع للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت المطربة كارمن سليمان أغنية افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاعة الرئيسية، لافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب، من أجل المشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد حضور ما يقرب من ١٥٠٠ مدعو، وعقب الافتتاح تقام جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية.