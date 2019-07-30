شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووصل الرئيس إلى مقر انعقاد المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية. Advertisements ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية. كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «إسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

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