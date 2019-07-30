شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة غش إلكتروني بإحدى لجان امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، صباح الثلاثاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة بدبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها ضبط محاولة غش إلكتروني بإحدى لجان محافظة القليوبية وتم ضبط الطلاب والتحفظ على أجهزة التليفون المحمول وعمل تقرير بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هشام جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، الثلاثاء، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بلجان محافظة الإسماعيلية للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وأشادوا بحسن سير الامتحانات.