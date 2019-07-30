شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسيوط تكرم أوائل الشهادات العامة والفنية والصم والمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة أسيوط حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والصم والمكفوفين بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بالمديرية ومحمد عبدالمحسن مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة وأولياء الامور والطلاب المكرمين.

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بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم ثم فقرة الموسيقى لفريق كورال إدارة أسيوط التعليمية ثم كلمة صلاح فتحي وكيل الوزارة والتي وجه فيها الشكر للطلاب الأوائل ولأولياء الأمور لحرصهم على تميز وتفوق أبنائهم الطلاب، مشيدًا بدور الجهاز التنفيذي في دعم العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات.

وأكد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل وتهنئته للطلاب الأوائل والمتفوقين والذين حصدوا المراكز الأولى بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين.

وتم خلال الاحتفالية تكريم مديري الإدارات التعليمية لدورهم في النهوض بالعملية التعليمية ثم تكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية والصم وضعاف السمع والمكفوفين.