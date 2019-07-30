شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الوطني السابع للشباب بعد قليل.. تعرف على الاستعدادات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد القاعة الرئيسية لافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب، توافد الحضور من أجل المشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الذي يقام برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنطلق بعد قليل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد حضور ما يقرب من ١٥٠٠ مدعو، وعقب الافتتاح تقام جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية.

Advertisements

كما سيشهد المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة واتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة «حياة كريمة» من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.