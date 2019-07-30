شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 333 ألف متر خلال «الموجة الـ13» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة وبكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، وإعادة تخطيطها بالشكل الأمثل لتوفير احتياجات المحافظة من أراضي لإقامة منشآت خدمية عليها أو إعادة استغلالها بالبيع استثماريا لصالح الدولة.

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وقال محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن حملات في حي وسط تمكنت، الإثنين، من استرداد قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع أملاك المحافظة كما تمكنت في حي المطرية من استرداد قطعة أرض واحدة بمساحة 19425 متر مربع أي قرابة 4.5 فدان تابعة لهيئة الأوقاف.

وذكر محافظ القاهرة أن حي طره تمكن من تنفيذ ازالتين بمساحة 5000 متر وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى، في حي الوايلي، حيث تم استرداد 125 متر مربع أملاك دولة وأصبحت الحيازة للحي.

وكذلك حي حدائق القبة بالمنطقة الشمالية تمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها 160 متر مربع، وبذلك تكون المحافظة تمكنت من استرداد 333.210 ألف متر مربع خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أرضى الدولة.