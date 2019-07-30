شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ تنازلات لمرشحين على مقعد النقيب في «انتخابات الأطباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، ولجنة انتخابات التجديد النصفى للنقابة، إن اللجنة استمرت في تلقي التنازلات حتى الرابعة عصر الاثنين الماضي، وإنه سيجري إعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم 8 أغسطس المقبل.

وكشف عبدالحميد عن تنازل ٥ مرشحين على مستوى النقيب، وهم الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أيمن سالم، والدكتور هاني همام، بالإضافة إلى ١٥ مرشحا على عضوية المجلس تحت السن، ومنهم الدكتور حلمي السويدي، والدكتور أحمد على، والدكتور محمود التومي، والدكتور شهاب أحمد محمود، والدكتور هشام سويلم.

Advertisements

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء: «كما تنازل ١٢ مرشحا على مستوى عضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى ٤ مرشحين على مستوى شرق الدلتا، و٢ وسط الدلتا، و٧ على مستوى شمال الصعيد، ومرشح واحد على مستوى جنوب الصعيد، و٧ على مستوى قطاع القاهرة، من بينهم الدكتورة منى مينا».

وكانت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، أعلنت عن رغبتها في عدم استكمال الترشح وتفضيلها العمل بحرية أكثر بعيدا عن قيود المناصب الرسمية، سواء بمجلس النقابة أو كنقيب عام أو كنقيب للقاهرة، وتنازلت عن الترشح في أول أيام فتح باب التنازلات.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، تأتي بعد انتهاء مدة نصف أعضاء مجالس النقابات، والنقيب العام، ونقباء النقابات الفرعية، وفتح باب الترشح على هذه المقاعد على مستوى الجمهورية، وكانت اللجنة أعلنت عن إجراء الانتخابات يوم 11 أكتوبر، وترشح 21 مرشحا على مقعد النقيب، وبتنازل مينا أصبح عدد المرشحين للمنصب ١٦.