شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بـ «بحر سيف» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى طفل مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة داخل بحر «سيف» بمركز «تلا»، وتم نقل المصابين للمستشفى وأُخطرت النيابة.
تلّقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى «تلا» المركزى، يفيد بوصول «أحمد.م»، 5 سنوات، متوفى، و6 آخرين.
ذكرت التحقيقات أن السيارة انقلبت في بحر «سيف»، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة.
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