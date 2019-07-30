شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعرض فيلمًا تسجيليًا داخل المطارات لتبسيط مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج الذي تم إعداده في شكل «موشن جرافيك» لتبسيط وتيسير المناسك، حيث يتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج، بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم.

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وأكد الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مطاري الأقصر والقاهرة داخل صالات سفر الحجاج وفي المخيمات المقامة خارج الصالات لاستقبال الحجاج قبل بدء إجراءات سفرهم.

أضاف الأمين العام أن الفيلم يعرض المناسك بشكل مبسط وتفاصيل كاملة، كما أن وعاظ وواعظات الأزهر الموجودين في المطارات يقومون بمساعدة الحجاج أثناء عرض الفيلم على الشاشات في حالة وجود أي استفسار لهم.

وأوضح «عيّاد» أنه فيما يتعلق بالواعظات أيضا فقد عُقدت لهن مجموعة من ورش العمل بإشراف الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات قبل بدء قوافل التوعية للتدريب على المناسك وعرض تلك الأفلام التسجيلية للحجاج ومساعدتهم في استيعاب المعلومات الواردة بها.