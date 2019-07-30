شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين «الاستثمار» وجامعة «اسلسكا» لتدريب وتأهيل قيادات الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكول تعاون مع جامعة «اسلسكا»، لتدريب قيادات الهيئة والشركات التابعة لها، وذلك في إطار برنامج التطوير والتحديث في القطاع الإداري الحكومي، واستراتيجية الهيئة بالاستثمار في العنصر البشري، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

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وقع الإتفاقية كلا من الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة، ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور على المليجي، رئيس مجلس الأمناء والممثل الإقليمي، ممثلاً لجامعة «اسلسكا» الفرنسية وفرعها جامعة «اسلسكا» مصر.

وقالت الجامعة في بيان، الاثنين، إن ما يميز البرامج المقدمة أنها لا تعتبر برامج أكاديمية أو تطبيقية فقط، بل هي برامج متكاملة تهدف إلى إحداث تحول كامل في الشخصية عن طريق برامج تدريبة ومهارات شخصية مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها، وكذلك تضع في اعتبارها كافة التطورات التكنولوجية في التحول الرقمي إلى إدارة البيانات.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يأتي كأحد ثمار العلاقة الممتدة بين الجامعة والهيئة في مختلف المناحي التدريبية والتي حصلت على أعلى درجات التقييم من العاملين بالهيئة.