شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أقباط من أجل الوطن»: مؤتمرات الشباب تجعلهم شركاء في صنع مستقبل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن انعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل أهمية كبيرة، حيث يتعرف شباب مصر وكل الشعب المصري والعالم على العاصمة الإدارية الجديدة وأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأضاف «كمال» أن مؤتمرات الشباب تمثل حجر الزاوية في إعداد جيل كامل مؤهل لتولي المراكز القيادية في الدولة المصرية في القريب العاجل، بجانب أنها تناقش جميع القضايا التي تهم المجتمع المصري على مدى يومين وطرح رؤيتهم المتعلقة بالمستقبل، مشيراً إلى أن الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى للاستماع والحوار المباشر مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الإيجابى والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدول المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يهتم اهتماما حقيقيا بالشباب، ويحرص على الاستماع لهم بنفسه وتحقيق مطالبهم بشكل فوري، وهو أمر حول الشباب المصري إلى صناع للقرار لأول مرة في تاريخ مصر، مضيفا أن مؤتمرات الشباب تعيد العلاقات المصرية الأفريقية إلى عهدها الذهبي من خلال مشاركة الشباب الأفريقي في المؤتمر وفي الحوار مع الرئيس بجانب الشباب العربي وهو ما يؤكد أن مصر تصنع جسر جديد أفريقيا والعالم العربي قائم على جسور الثقافة والحوار مع صناع القرار في المستقبل، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحكم مصر منذ أول يوم تولي فيه القيادة بالشفافية والمصارحة وهم عامل أساسي في بناء الأوطان.