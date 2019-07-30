شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: «الوزراء» يحسم الجدل حول المسمى الوظيفي لخريجي «العلوم الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019، والتي انعقدت بمقره الجديد بالعلمين، على نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وأضاف بيان صحفي للنقابة أنه تمت الموافقة على التوصيات التي تم التوصل إليها وعرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهي العودة لمسمى العلوم الصحية التطبيقية، والخريج يسمى تكنولوجي أو تقني، لينهى هذا القرار حالة من الجدل الدائر حول هذه الكليات ومسماها والمسمى الوظيفى لخريجيها.

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وتابع: «ولحين استقرار وتنفيذ القرار تم سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة للعام الثاني على التوالي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات».

وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة لجهود طويلة ومعارك خاضتها نقابة الأطباء خلال العامين الأخيرين لرفضها التعدي على مهنة الطب والأطباء والمريض، وكان قد سبق وأعلنت النقابة رفضها قيد خريجي هذه الكليات في اتحاد المهن الطبية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على احترامها لكل أعضاء الفريق الطبي والمهن المساعدة شريطة وجود حدود فاصلة وواضحة تمنع قيام التقنيين بممارسات طبية دون إشراف طبي واضح.