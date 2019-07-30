شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين بأسيوط تطالب بتخصيص أرض لإقامة نادى لأعضائها بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت هويدا الطماوى، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بطلب لجيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديد، لتخصيص مساحة من الأرض بمدينة أسيوط الجديدة "20 ألف متر مربع"، لإقامة نادى اجتماعى يقدم خدماته للمعلمين وأسرهم، بالإضافة إلى قاطنى مدينة أسيوط الجديدة وكافة شعب أسيوط.

وأكدت الطماوى، فى بيان، على أن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر المتنفس الحقيقى لشعب أسيوط للخروج من الوادى الضيق، حيث أن عدد المعلمين بالمحافظة يزيد عن 70 ألف معلم وهم فى أمس الحاجة لإقامة نادى اجتماعى خاص بهم على مساحة تسمح بمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية به للمعلمين وأسرهم.

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ومن جهتها أبدت المهندسة "جيهان عمار" استعداد الجهاز الكامل لتقديم كافة سبل التعاون مع نقابة المعلمين لتحقيق هذا الهدف وإنجاز هذا المشروع الذى سوف يعود بالنفع على شعب أسيوط بكامله، كما استعرضت الإجراءات القانونية التى يجب على النقابة الفرعية اتباعها لإنجاز هذا الصرح.

واستعرضت " الطماوى" اللوحات الهندسية " لقطع الأرض المتاحة بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادى المعلمين بها.

وحضر اللقاء كل من رشاد عبد الحى عضو مجلس النقابة الفرعية ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبنوب، والدكتور يحى علاء الدين عضو مجلس النقابة.