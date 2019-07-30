شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: سفر 1006 حجاج من أعضاء الجمعيات للأراضى المقدسة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، إن غدا الأربعاء سيشهد تفويج 1006 حجاج إلى مكة المكرمة من محافظات وشمال سيناء وجنوب سيناء والمؤسسة، والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، كما سيشهد تفويج حجاج اسوان من مطار اسوان وذلك فى إطار ما اتخذته وزارة التضامن هذا العام من اجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية فى نقل الحجيج فى رحلتى الذهاب والعودة .

وأكد عبد الموجود، أن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من اغسطس القادم مشيرا الى غرفة العمليات المشكلة فى حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن لافتا الى ان حالة الحجاح مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة مشيرًا إلى أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة وأنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579 .