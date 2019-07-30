شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ختام دورة تدريب 345 مرشحا من النيابة العامة للعمل بالقضاء خلال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم غدا الأربعاء، المركز القومى للدراسات القضائية برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل، فعاليات الدورة التدريبية رقم 45 لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، والتى تم عقدها على مدار شهر، خلال الفترة من 1 وحتى 31 يوليو، وذلك ضمن خطة الدولة فى تطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وحاضر فى الدورة التدريبية نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائى فضلاً عن أساتذة الجامعات، حيث تم عقد عدة جلسات عملية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، طوال شهر يوليو الجارى، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم وإثقال مهارتهم القضائية.

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وتمكن مركز الدرسات القضائية من خلال المحاضرات التى عقدها حول الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والاجرائية وبعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التى تهدف الى إثراء القاضى وتعزز من قدراته، من تأهيل أكثر من 345 عضو بالنيابة العامة للعمل فى سلك القضاء.

ومن المقرر أن تتضمن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019/2020، أسماء المرشحين من اعضاء النيابة العامة لترقيتهم للعمل بالمحاكم الابتدائية، والذى تمكنوا من اجتياز الدورة التدريبية.

وتستهدف الدورات التدريبية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة تطوير العدالة الناجزة من خلال تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لتدريب القضاة خاصةً الجدد منهم وتنمية المهارات القانونية والادارية المختلفة فضلاً عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العدالة.