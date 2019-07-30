شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء محافظة القاهرة تتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحياء محافظة القاهرة فى تلقى طلبات التصالح على قانون البناء المخالف، وفقا لقانون التصالح الذى أقره مجلس النواب مؤخرا .

وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انه بناءا على قرار رئيس الوزراء رقم 1631 لعام 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وبتوحيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تم تشكيل اللجان المختصة داخل كل حى لتلقى طلبات التصالح.

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وشدد نائب المحافظ على تلك اللجان سرعة انشاء السجلات الخاصة بقيد الطلبات وفقا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية مع قيام الجهات الإدارية باستقبال الطلبات دون التقيد بتشكيل اللجان داخل الأحياء.

وأهاب نائب المنطقة الجنوبية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء التى نص عليها القانون الصادر بالتقدم بطلباتهم للجان المختصة والمشكلة على مستوى احياء المنطقة الجنوبية.