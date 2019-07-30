شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلا مقيم بالشارع وتلحقه بدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن أن فريق اطفال بلا مأوى بمحافظة اسيوط قام بإنقاذ طفل يدعى "ز.ع" البالغ من العمر 13 عاما يقيم بالشارع، ومن خلال دراسة حالته الأولية تبين أن الابن اتخذ من الشارع ملجأ له بسبب التفكك الأسرى وسوء الأحوال الاقتصادية.

وأكدت الوزارة، أنه تم التعامل مع الابن وعقد جلسة لدراسة حالته الأولية للتعرف على ظروف الابن وإقناع الطفل بمخاطر الشارع وضرورة الالحاق بدار رعاية واستكمال دراسته وأصطحب الفريق الطفل لوحدة الرعاية الشاملة بأسيوط لتقديم الحماية والرعاية له.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجًا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.

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وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية .

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