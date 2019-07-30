شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الكاثوليك بسوهاج تنتهى من مؤتمر صيفى لأطفال الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية بسوهاج أمس الاثنين مؤتمرها السنوى الصيفى لأطفال مدارس الأحد والذى أقيم بمقر مطرانية سوهاج.

وقال الأب باخوم عويضة المشرف على المؤتمر: تنوع برنامج المؤتمر ما بين الجوانب الترفيهية التى تناسب أطفال تلك المرحلة العمرية وما بين الجوانب الدينية.

فى سياق آخر، يواصل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك زيارته إلى محافظة المنيا التى تستمر حتى اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لايبارشية سوهاج.

ويتفقد البطريرك خلال الزيارة العديد من الرعايا بالمنيا ويقابل العديد من مشرفى الأنشطة الرعوية.