"الأزهر للفتوى الإلكترونية" يواصل فعاليات برنامج التوعية الأسرية بالإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيرى الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بقطاع الأمن بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج توعوى لمدة ثلاثة أيام بمدن محافظة الإسماعيلية بدأ أمس وينتهى غدًا الأربعاء، تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء".
وتناول أعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية خلال اللقاء كيفية بناء أسرة مستقرة، من خلال أسس ومعايير علمية ودينية، كما دار اللقاء حول أهم أسباب وسبل محاربة الأفكار المتطرفة ودورها السلبى على المجتمعات، وتطرق اللقاء أيضًا إلى الحديث عن مخاطر التفكك الأسري، بالإضافة إلى سرد نماذج نبوية فى حل الخلافات الأسرية.
وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور من خلال بعض الأسئلة حول الخطوبة والزواج وتربية الأبناء، وجاوب المحاضرون عليها وقدموا فى النهاية بعض النصائح للمقبلين على الزواج وللمتزوجين.
جدير بالذّكر أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة فى مطلع مارس الماضى تحت شعار: "أسرة مستقرة .. مجتمع آمن".
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