شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصرف الصحى بالقاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، حالة الطوارىء وإلغاء الإجازات وتشغيل نظام الوردية بمحطات الصرف وذلك استعدادا لعيد الأضحى.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف القاهرة، أنه تم تشغيل غرفة طوارئ داخل الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع.

وأضاف حسن، أنه تم التأكيد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد ، مشددا على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل وعدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فوراً حيال وجود اى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق الصرف الصحي 175 في القاهرة.