شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ هامة مرتبطة بمحاكمة "جمال اللبان" بقضيتى "الرشوة الكبرى والكسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهورى، حكمها على جمال اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة، بعد حكم سجنه 15 سنة بقضية الكسب غير المشروع، وتوجد العديد من التواريخ حددت رحلة المتهم فى أروقة المحاكم منها ..

1 ـ 9 أبريل 2017، يشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة فى قضية الرشوة الكبرى.

2 ـ 13 سبتمبر 2017، يشير لتاريخ حكم المؤبد ضد اللبان بقضية الرشوة الكبرى، وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون جنيه.

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3 ـ 7 مارس 2019، محكمة الاستئناف تحدد أولى جلسات محاكمة اللبان بتهمة الكسب غير المشروع.

4 ـ 24 مارس 2019، جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقضية الكسب غير المشروع.

5 ـ 28 يوليو 2019، جنايات القاهرة تقضى بالسجن المؤبد لجمال اللبان، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.