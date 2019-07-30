شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: 5 أوقات يكره فيها الصلاة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول توضيح الأوقات التى يكره خلالها الصلاة.

وقال الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأوقات أن المقصود بالصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات، هي: النوافل المطلَقة، أو الصلاة التى لا سبب لها.

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وأضاف العجمى، أن الكراهة حكم شرعى ولا يثبت حكم شرعى إلا بنص وهو إما من الكتاب أو السنة ونص عليها الشرع الشريف فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وهى 5 أوقات:"غروب الشمس وعند شروقها وعند قائم الظهيرة وبعد صلاة الفجر وبعد العصر"، مضيفًا أن الوقت عند قائم الظهيرة ما يعنى قبل أن تبلغ الشمس الزوال وهو تقريبا 5 أو 4 دقائق قبل صلاة الظهر".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كانت لصلاة النافلة سبب كأن تكون تحية المسجد أو بعد الطواف أو صلاة جنازة أو صلاة خسوف قمر أو كسوف شمس، فقد أجاز الإمام الشافعى الصلاة النافلة التى لها سبب فى أوقات الكراهة".