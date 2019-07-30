بالأسماء.. 54 طبيبا تنازلوا عن الترشح بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، إنه بعد غلق باب التنازلات بين المرشحين على كافة المقاعد النقابية، بالنقابة العامة، وفحص اللجنة كافة طلبات التنازل من الأطباء المُرشحين على مقاعد النقابة العامة، والنقيب العام، بلغت نحو 54 تنازلا، من بينهم 5 من على مقعد النقيب العام.
وأضاف عبد الحميد لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس المقبل، بعد تلقى اللجنة للتنازلات بين الأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد الخاصة بالنقابات الفرعية بالمحافظات، على أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 اكتوبر 2019.
وكانت اللجنة قد أعلنت نتائج الطعون ضد أسماء المُرشحين بكافة المحافظات، على مختلف المقاعد النقابية، بالنقابة العامة والفرعيات.
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