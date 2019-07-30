التعليم: فرصة لحصول المُعلمين المساعدين غير المثبتين على دبلومة التربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على منح المُعلمين المساعدين المتعاقدين ولم يتم تثبيتهم حتى الآن فرصة الحصول على شهادة الدبلوم العام فى التربية لمدة عام دراسى كامل بداية من 1/9/2019 حتى 13/8/2020، على أن يتقدموا بملفاتهم للحصول على شهادة الصلاحية فور حصولهم على شهادة الدبلوم التربوى من الجامعة.

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