شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق دورات لتعليم اللغة الصينية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس دورة لتعليم اللغة الصينية للأطفال، حيث قالت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير المركز، أن الدورة تستهدف الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة وتستمر على مدى ثلاثة أشهر اعتباراً من سبتمبر وحتى نوفمبر 2019.
وأشارت الدكتورة إسراء عبد السيد، إلى أن مركز كونفشيوس يقدم دورات تعليم اللغة الصينية لمختلف الأعمار من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين من كبريات الجامعات الصينية، لافتة إلى أن اللغة الصينية أصبحت من أكثر اللغات طلباً للتعلم، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تغيرات فى موازين القوى العالمية، فضلاً عن الشراكات الاقتصادية التى تشهدها الصين مع مختلف دول العالم وبخاصة إفريقيا فى ظل مبادرة الحزام والطريق التى تعتبر مصر شريك أساسى فيها باعتبارها بوابة القارة السمراء.
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