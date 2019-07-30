شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البحر الأحمر: 92 حاجًا من أعضاء الجمعيات الأهلية غادروا للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، إنه تم توديع الحجاج الذين غادروا إلى الأراضى المقدسة من مطار الغردقة الدولى، لافتًا إلى أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر لهذا العام يبلغ 92 حاجاً وحاجة بالإضافة إلى 2 مشرفين وأنه تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجيج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت ان غرفة العمليات المشكلة فى حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأن حالة الحجاج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة.

وقالت الوزارة إن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة وأنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579 .