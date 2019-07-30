ناقشا تحقيق العدالة الناجزة.. رئيس الدستورية يهنئ المستشار "عصر" بتوليه رئاسة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى حضر على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء المحكمة لتهنئة المستشار "عصر" بالمنصب الجديد.

وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقش، مستشار العلاقات العامة والإعلام بالمحكمة، في بيان صحفي، إن الطرفان تبادلا التهاني، ووجهات النظر في دور المحكمتين ومدى إمكان التعاون بينهما في المجالات القانونية والدستورية وتبادل الخبرات.

وأضاف أن الطرفان ناقشا أيضًا مدى اهتمام المحكمة الدستورية بأحكام محكمة النقض التي نشأت منذ عام 1931، ودور كل من المحكمتين في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء المبادئ الدستورية والقانونية لتحقيق العدالة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىي.