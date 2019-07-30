ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة نقل محملة بالسجائر من قائدها بالإكراه بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بـ230 كرتونة سجائر بالإسماعيلية.

البداية عندما ورد بلاغًا إلى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، من سائق، بأنه أثناء سيره بالسيارة النقل قيادته (محملة بـ230 كرتونة سجائر) بدائرة المركز، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، بإجباره على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (تاجري سجائر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السيارة وحمولتها.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.