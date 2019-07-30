كنت بأدبها.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد زوجة أبيها بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، على يد (زوجة والدتها، بمنطقة حوش عيسى بالبحيرة.

البداية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة، سن 4 سنوات -متوفاة)، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات وسحجات بمناطق بجسدها.

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قال والد الطفلة أمام جهات التحقيق، إنه توجه لعمله تاركاً الطفلة صحبة زوجته (ربة منزل) بمنزلهم وأنه عقب عودته للمنزل اكتشف وفاتها، فقام بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبة الواقعة (زوجة والد الطفلة)، وبمواجهتها اعترفت تفصيلياً بارتكابها الواقعة، وقررت بقيامها بالتعدي على (الطفلة المجني عليها) بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها المشار إليها فأودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.