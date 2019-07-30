الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في عقد جلسة صلح، لإنهاء الخصومات الثأرية بين عائلتين بدائرة مركز شرطة البدرشين. وحضر الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر. وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

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