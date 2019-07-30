الداخلية: ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مداهمة استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (السحر والجمال) من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية وبحيازتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

وأسفرت الحملة الأمنية، عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما 40 جراما لمخدر الهيروين، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

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كما تم ضبط عاطل، 24 سنة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته 50 جراما من مخدر الحشيش، 30 جراما من نبات البانجو المخدر، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.