تأجيل طعن شركة هندسية على وقف ترخيصها بصناعة شاسيهات السيارات لـ 2 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامي، وكيلاً عن إحدى الشركات الهندسية، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسية لها، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى حملت رقم ٤٥٢٩٣لسنة٧٢ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشئون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.

وقال حسن في دعواه إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثنى لها تصنيع تلك الشاسيهات، وهو ما يعتبر تعسف من جانب جهة الإدارة.