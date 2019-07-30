إغلاق شارع الهرم 3 سنوات.. "الأنفاق" تكشف تفاصيل الخط الرابع للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل إغلاق شارع الهرم، لبدء أعمال الحفر بالخط الرابع للمترو "مترو الهرم".

وقال "رأفت"، لمصراوي، إن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، يستلزم إغلاق شارع الهرم، طوال فترة تنفيذ المشروع والتي تصل إلى 3 سنوات منذ بدء أعمال الحفر بنهاية العام الجاري.

وأضاف، أن قرار إغلاق الشارع كليًا أو جزئيًا، وإجراء التحويلات المرورية سيحدد على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومحافظة الجيزة، مؤكدا أن تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة

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وأوضح متحدث "القومية للأنفاق" أن أعمال الحفر لمترو الخط الرابع، تبدأ من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، موضحا أن المرحلة الأولى تضم 17 محطة بطول 18 كم، منها 11 محطة بشارع الهرم.

وتوضح خرائط الخط الرابع، أنه يمتد بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية ومقسم إلى مرحلتين، إحداهما بطول 19 كم ويضم 17 محطة والمرحلة الثانية بطول 23 كم ويضم 21 محطة.

وتشمل المرحلة الأولى بعد تعديلاتها النهائية محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة، حيث الربط مع الخط الثاني للمترو وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح، ليتم الربط مع الخط الأول والفساط.