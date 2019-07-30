مصر | تجديد حبس مسجل أصاب عاملا بـ"كتر" لسرقته بالإكراه ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس مسجل أصاب عاملا بـ"كتر" لسرقته بالإكراه ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر أصاب عاملًا أثناء سرقته بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيقات بمنطقة بولاق أبو العلا.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، استغاث بها عامل، مصاب بجرح سطحي وكدمة.

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وأضافت تحقيقات النيابة أن العامل أثناء تواجده بمحل الواقعة فوجئ بأحد الأشخاص استولى منه على مبلغ مالي كرهًا عنه عقب تعديه عليه بنصل معدني "كتر".

وأشارت التحقيقات أنه بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه والنصل المعدني المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.