مصر | حفظ التحقيقات في واقعة مصرع شاب سقط عليه جزء من سور حائط بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة مصرع شاب سقط عليه جزء من سور حائط بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعه مصرع شاب توفى أثر سقوط أجزاء عليه من سور حائط أثناء مروره من أمامه، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بأستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع الى أقوالهم الذين أكدوا أنه أثناء مرور المجنى عليه سقطت جزء من الحائط وأن هذه الحائط كانت قديمة ومتهالكة مما أدى الى تهشم فى الجمجمة مما أدى الى وفاته فى الحاله

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات، بوصول «محمد. أ»، 35 سنة، جثة هامدة.



وتبين من التحقيقات أنه انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين سقوط جزء من سور حائط فوق رأسه أثناء مرورة بالشارع، وتم القبض على المقاول المسئول عن هدم العقار.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.