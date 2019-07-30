مصر | بسبب "قطعة أرض".. فران يقتل ابن عمه ثأرا لمقتل والده بالأميرية.. وإحالته لـ"لجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "قطعة أرض".. فران يقتل ابن عمه ثأرا لمقتل والده بالأميرية.. وإحالته لـ"لجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإحالة فران، بتهمة قتل ابن عمه ثأرا لمقتل والده على يد المجني عليه إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

كما قررت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية عن قيام أحد الأشخاص فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل نجل عمه، بالاختباء طرف شقيقه فران.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات لارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجني عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض.