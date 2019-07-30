مصر | "10 كيلو بانجو" و"حشيش".. سقوط 4 تجار مخدرات في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "10 كيلو بانجو" و"حشيش".. سقوط 4 تجار مخدرات في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن (الدقهلية)، والجهات المعنية عن ضبط الآتي:

- (2 من العناصر الإجرامية )، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزتهما (10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 2 قطعة سلاح أبيض - 2 هاتف محمول– مبلغ مالي).

- (2 من العناصر الإجرامية)، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزتهما (300 جرام لمخدر الحشيش - قطعة سلاح أبيض - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

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