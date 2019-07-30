مصر | سقوط تاجري "كيف" بحوزتهم هيروين في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجري "كيف" بحوزتهم هيروين في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لاستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) وأسفرت عن ضبط (2 من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (40 جرام لمخدر الهيروين – هاتف محمول )، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.



وكما تم ضبط ( عاطل - سن 24 - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته ( 50 جرام من مخدر الحشيش، 30جرام من نبات البانجو المخدر، هاتف محمول )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.