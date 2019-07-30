مصر | "شهيد لقمة العيش".. 2 يستدرجان سائق توكتوك ويرميان جثته في أرض زراعية

وتعود البداية عندما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق توك توك سن 23- مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود) بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز (مصاب بجرح غائر بالرأس)، واختفاء مركبة التوك توك قيادته.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما ( عاطل - سبق إتهامه في عدد 8 قضايا "سرقة، مخدرات، سلاح نارى، سلاح أبيض "، سائق توك توك - مقيمان بقرية الناصرية دائرة المركز).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة التوك توك ومتعلقات المجني عليه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استدرجاه لمنطقة العثور حيث قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستوليا على (هاتفه المحمول، بطاقته الشخصية، مركبة التوك توك)، وأرشدا عن المسروقات والسلاح المستخدم، وكذا (بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة نارية من ذات العيار، بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار) بمنطقة زراعية بالقرية سكنهما، واعترفا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.